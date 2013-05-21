更正-纽约期市：ICE期棉下跌，因对棉花种植延迟的忧虑缓解(5月21日)

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
(更正：因译文有误，第一段“周二”改为“周一”；第六段代码 改为 ；最后一段，“高于上日的1,108口”改为“比上日多1,108口 ”) 路透纽约5月20日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周一下跌，交投疏 落，交易员说，因美国天气改善，缓和了美国棉花种植被推迟的忧虑，且 纺织厂停止买入及棉价下跌引发止损卖单。 交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.63美分，或0.7%，收报每磅8 5.78美分。 棉花价格在日内大部份时间受压，因在美国部份棉花种植地区的降雨 结束，预期美国政府作物报告将显示棉花种植提速。美国政府作物报告在 期货市场收市后公布。 同时，棉花商人称纺织厂大多观望，静待棉价进一步下跌。 当棉价跌至86美分左右的20日移动均线，自动卖单被触动，期棉跌至 85.32美分的日内低位。 ICE新作12月期棉合约 下跌0.30美分，或0.3%，收报每磅85.60 美分。 美国农业部作物生长报告显示，在截至5月19日当周，美国棉花种植 率为39%，高于上周的23%。 ICE数据显示，周五未平仓合约为186,573口，比上日多1,108口。(完 )
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。