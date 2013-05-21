更正-纽约期市：ICE期棉下跌，因对棉花种植延迟的忧虑缓解(5月21日)

(更正：因译文有误，第一段“周二”改为“周一”；第六段代码 改为 ；最后一段，“高于上日的1,108口”改为“比上日多1,108口 ”) 路透纽约5月20日 - 洲际交易所洲(ICE)棉花期货周一下跌，交投疏 落，交易员说，因美国天气改善，缓和了美国棉花种植被推迟的忧虑，且 纺织厂停止买入及棉价下跌引发止损卖单。 交投最活跃的7月期棉合约 下跌0.63美分，或0.7%，收报每磅8 5.78美分。 棉花价格在日内大部份时间受压，因在美国部份棉花种植地区的降雨 结束，预期美国政府作物报告将显示棉花种植提速。美国政府作物报告在 期货市场收市后公布。 同时，棉花商人称纺织厂大多观望，静待棉价进一步下跌。 当棉价跌至86美分左右的20日移动均线，自动卖单被触动，期棉跌至 85.32美分的日内低位。 ICE新作12月期棉合约 下跌0.30美分，或0.3%，收报每磅85.60 美分。 美国农业部作物生长报告显示，在截至5月19日当周，美国棉花种植 率为39%，高于上周的23%。 ICE数据显示，周五未平仓合约为186,573口，比上日多1,108口。(完 )