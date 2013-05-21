纽约期市：ICE期棉触及近三周低点，因谷物价格下滑且美元上涨

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月7日
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
路透纽约5月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及近三周低位，交易员表示，谷物市场跌势和美元涨势皆迫使投资者沽出，进而触发自动卖出停止单。
交投最活跃的7月期棉合约 收低1.92美分，或2.2%，报每磅83.86美分。合约日低为83.82美分，是5月2日来最低。
交易员表示，该合约收在100日移动均线切入位84.68美分下方，表明技术面疲软。
汤森路透-Jefferies CRB指数 下滑。交易员称，棉花价格跟随谷物市场走势一道回落，其中包括玉米和大豆。
美元指数 上涨，进一步打压以美元计价的原材料价格，因为这会令使用其它货币的买家成本增加。
“谷物整体疲软给我们造成压力。跌破85(美分)引发了一些卖盘，”花旗集团的期货专家Sterling Smith说。
期棉在过去八个交易日里有六天收低。交易员表示，下一个技术支撑位在略低于83美分的4月底低点处。
美国政府在周一收盘后公布的种植进度报告也令市场进一步承压。报告显示5月19日止当周，棉花及其它作物种植速度大幅加快。报告也缓解了因天气引发的美国供应忧虑。
汤森路透数据初步显示，周二交易量增加至逾2.6万口，上日约为1.6万口。周二成交量也高于约2.4万口的30日均值。
12月期棉 收盘较现货月合约 出现升水，为近两周来首次。该合约收盘比7月期棉升水0.29美分，而上日为贴水0.18美分。
12月期棉日内跌1.45美分，或1.7%，结算报每磅84.15美分。
ICE数据显示，周一未平仓合约为188,764口，较上日多2,191口，连续第15天增加。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
路透香港4月7日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/5-10 新高教集团 2.8622 7.33-9.22 2.56-3.22 4/19 法国巴黎 3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银
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