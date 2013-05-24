纽约期市：ICE期棉连跌五日，因投资人抛售及预报有雨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约5月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第五日，录得9月来最长跌势，交易员称因投资人抛售及预报有雨，可能缓解美国的供应忧虑。
交投最活跃的7月期棉合约 收低0.29美分，或0.4%，报每磅81.49美分。本周该合约每日均收低，自上周五收盘已大跌近6%，录得10月底来最大周度跌幅。
ICE数据显示，周四未平仓合约总计187,036口，较之前一日减少3,426口。
交易员称，预报受旱情影响的德州地区将有降雨，促使许多投资人在三日长周末前结清仓位。
下周一，美国为阵亡将士纪念日假期，ICE期货市场将休市一天，5月28日重开。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。