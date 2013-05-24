纽约期市：ICE期棉连跌五日，因投资人抛售及预报有雨

路透纽约5月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第五日，录得9月来最长跌势，交易员称因投资人抛售及预报有雨，可能缓解美国的供应忧虑。

交投最活跃的7月期棉合约 收低0.29美分，或0.4%，报每磅81.49美分。本周该合约每日均收低，自上周五收盘已大跌近6%，录得10月底来最大周度跌幅。

ICE数据显示，周四未平仓合约总计187,036口，较之前一日减少3,426口。

交易员称，预报受旱情影响的德州地区将有降雨，促使许多投资人在三日长周末前结清仓位。

下周一，美国为阵亡将士纪念日假期，ICE期货市场将休市一天，5月28日重开。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)