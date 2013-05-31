纽约期市：ICE期棉延续跌势，录得八个月最大月度跌幅

路透纽约5月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第九个交易日，为三年最长跌势，本月跌幅为9月来最大，此前多头结清仓位令涨幅回吐。

交投最活跃的7月期棉合约 收低0.77美分，或0.97%，报每磅79.36美分，盘中跌至四个月低点79.30美分。

这是近月合约自2010年6月来最长跌势。

5月近月合约大跌超过7%，为在六个月连升后连续第二个月下滑。

美国政府周五公布的数据显示，投机商在截至5月28日该周削减棉花期货和期权的多头押注。

12月期棉 结算价下跌0.77美分或0.9%，报每磅82.06美分。

美国政府周度出口数据显示，截至5月23日该周美国棉花出口和付运都较之前一周增加。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)