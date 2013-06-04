纽约期市：ICE棉花期货延续涨势，受积压需求及回补空头带动

路透纽约6月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二放量上涨，连升第二天，因交易商纷纷回补空头，且外国纺织厂在棉价录得多年来最长跌势后买入棉花。

棉价一度劲升约5%，高见每磅86.38美分，此为逾两周高位，受积压需求带动，上周五棉价跌穿80美分触及四年低位，录得九日连跌。

“美国价格已跌至具竞争力的水平，吸引了外国买家，而且有回补空头外，还有新买盘，”Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说。

交投最活跃的7月期棉合约 收高2.2美分，或2.7%，报每磅84.56美分。

成交放量，有50,500口易手，较30日和250日均值多超过一倍。交易商说，直至7月期权合约在6月14日到期前，棉花期货的成交量将仍然高企。

价格两天上涨令期棉几乎全数扳回在5月的九个交易日录得的跌幅。

80美分水平被视为可吸引买家入场的“神奇”数字。交易商可买入ICE-7月交割的棉花，并把它卖给中国纺织厂，价格最高为每磅1.30美元。

这仍远低于中国收储棉花价格1.40美元。

“7月合约下跌，令中国的套利窗打开，”一美国经纪说。(完)

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