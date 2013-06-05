纽约期市：ICE棉花期货终止涨势，因买盘放缓且金融市场下跌

路透纽约6月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，结束两日累计上涨逾6.5%的势态，交易员说，因买盘放缓，棉价面临技术阻及全球金融市场下跌。

交投最活跃的7月期棉合约 收跌1.04美分，或1.2%，报每磅83.52美分。

交易员说，棉花作出修正，因棉价在本周头两天录得10月来最大两日涨幅后，纺织厂的买盘放缓。

交易员说，棉花涨势将价格推升至大约86美分，使棉花面临技术阻力。

全球股市下跌增加棉花市场压力，因投资人忧虑全球经济体质，他们寻求避险。经济增长疲弱可能转化成消费者对包括衣服在内的的产品支出下降。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)