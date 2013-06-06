版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 05:53 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，受美国周度出口销售报告带动

路透纽约6月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，势将录得一个月内首次周度升幅，因买家受到美国周度出口销售以及美元大跌鼓舞。

交投最活跃的7月期棉合约 收高1.35美分，或1.6%，报每磅84.87美分，触及日内涨停限制。此为棉花自去年10月来表现最好的一天。

近月合约周度升幅将达约7%，将是10月来最大。

在美国农业部发布周度出口数据显示5月30日该周出口销售和出运都增加后，期棉价格由跌转升。

美元重挫也提供支撑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐