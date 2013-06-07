纽约期市：ICE期棉收低，因中国准备调整收储计划

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约6月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，因投资人卖出棉花，此前中国官方首次暗示可能调整收储计划。
中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国棉花收储政策推高国内棉价，促使中国纺织业者寻求价格低廉的海外供应，支付关税后的进口价格比国内价格低约40%。中国官方已经证实，下一销售年度将保持其收储政策不变，以每吨20,400元人民币(合3,300美元)的价格收储。但该协会承认这一政策给国内纺织业带来的压力，因为国内棉价昂贵提高其成本，并削弱其相对其他出口国的成本竞争优势，导致一些企业减产或关闭。发改委刘小南周四指出，政府正在研究措施，以缓和收储计划导致的价格扭曲问题。
交投最活跃的7月期棉合约 最多下跌0.65%，终盘收低0.01美分，或0.16%，报每磅84.86美分。
本周，期棉上升7%，录得去年10月来表现最好的一周。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。