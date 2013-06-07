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亚洲 | 2013年 6月 8日 星期六 06:00 BJT

纽约期市：ICE期棉收低，因中国准备调整收储计划

路透纽约6月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，因投资人卖出棉花，此前中国官方首次暗示可能调整收储计划。

中国棉花协会周五表示，中国计划将大量国储棉减少近一半，当前销售年度迄今已出售250万吨。中国棉花收储政策推高国内棉价，促使中国纺织业者寻求价格低廉的海外供应，支付关税后的进口价格比国内价格低约40%。中国官方已经证实，下一销售年度将保持其收储政策不变，以每吨20,400元人民币(合3,300美元)的价格收储。但该协会承认这一政策给国内纺织业带来的压力，因为国内棉价昂贵提高其成本，并削弱其相对其他出口国的成本竞争优势，导致一些企业减产或关闭。发改委刘小南周四指出，政府正在研究措施，以缓和收储计划导致的价格扭曲问题。

交投最活跃的7月期棉合约 最多下跌0.65%，终盘收低0.01美分，或0.16%，报每磅84.86美分。

本周，期棉上升7%，录得去年10月来表现最好的一周。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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