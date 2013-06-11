纽约期市：ICE期棉收高并一度升穿90美分，受7月合约“挤仓活动”带动

路透纽约6月11日 - 期棉周二升穿90美分，为约三个月来最高，因距离7月合约到期还余下几周之际，贸易商担忧美国供应可能紧张，所以连续第二天匆忙买入。

投资人也在周三美国政府月度作物报告公布前买入，该报告将可能巩固美国棉花产量下降的预期，因农夫转为种植价格较高的谷物，且德州旱情持续，威胁作物生长。

棉价连续两天的涨势具有“挤仓活动的所有特征，”Knight Future棉花专家Sharon Johnson说。

市场臆测一大户买入大量认证库存，在7月交割给终端用户。

卖盘在价格升至90美分上方后出现，交投最活跃的ICE-7月合约 上扬1.41美分，或1.6%，结算价报每磅88.06美分。成交放量，有大约34,000口7月合约易手。

近月合约较12月合约 的升水跳升近3美分，增强了人们对于近期供应紧张的看法。