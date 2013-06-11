纽约期市：ICE期棉收高并一度升穿90美分，受7月合约“挤仓活动”带动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透纽约6月11日 - 期棉周二升穿90美分，为约三个月来最高，因距离7月合约到期还余下几周之际，贸易商担忧美国供应可能紧张，所以连续第二天匆忙买入。
投资人也在周三美国政府月度作物报告公布前买入，该报告将可能巩固美国棉花产量下降的预期，因农夫转为种植价格较高的谷物，且德州旱情持续，威胁作物生长。
棉价连续两天的涨势具有“挤仓活动的所有特征，”Knight Future棉花专家Sharon Johnson说。
市场臆测一大户买入大量认证库存，在7月交割给终端用户。
卖盘在价格升至90美分上方后出现，交投最活跃的ICE-7月合约 上扬1.41美分，或1.6%，结算价报每磅88.06美分。成交放量，有大约34,000口7月合约易手。
近月合约较12月合约 的升水跳升近3美分，增强了人们对于近期供应紧张的看法。
未平仓合约在过去两天增加约4,000口，至183,324口，暗示建立了新的多头押注。(完)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)