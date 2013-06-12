纽约期市：ICE期棉连续第三日大涨，因农业部的库存预估降幅大于预期

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透纽约6月12日 - 期棉周三连续第三日大涨，此前美国政府调降下一作物季库存预期的幅度高于预期，因为西南部干旱天气威胁产量。
美国农业部月度作物报告显示，尽管美国棉花市场2013/14年度的前景有所改善，可望扭转多年来由于价格飙升和需求疲弱造成的供应过剩局面，但全球市场预计仍将出现创纪录的供应过剩。
“这些美国数据，特别是新作物数据，即便不是利多市场，也是无害的，”Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说。
交投最活跃的ICE-12月合约 一度大涨3.5%至每磅88.18美分，为4月初以来最高，得益于农业部报告激发基金和贸易商的买盘。
12月合约结算价报每磅88.07美分，上涨2.89美分或3.4%。7月合约 结算价报90.06美分，为3月以来首次突破90美分，涨幅为2美分或2.3%。
近月合约 或可创下2011年2月以来最大月度涨幅。棉花期货2011年3月升至每磅2.20美元，这是美国内战以来的最高水准；不过如此高的价位导致纺织厂需求骤降，进而价格大跌。(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。