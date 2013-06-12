纽约期市：ICE期棉连续第三日大涨，因农业部的库存预估降幅大于预期

路透纽约6月12日 - 期棉周三连续第三日大涨，此前美国政府调降下一作物季库存预期的幅度高于预期，因为西南部干旱天气威胁产量。

美国农业部月度作物报告显示，尽管美国棉花市场2013/14年度的前景有所改善，可望扭转多年来由于价格飙升和需求疲弱造成的供应过剩局面，但全球市场预计仍将出现创纪录的供应过剩。

“这些美国数据，特别是新作物数据，即便不是利多市场，也是无害的，”Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说。

交投最活跃的ICE-12月合约 一度大涨3.5%至每磅88.18美分，为4月初以来最高，得益于农业部报告激发基金和贸易商的买盘。

12月合约结算价报每磅88.07美分，上涨2.89美分或3.4%。7月合约 结算价报90.06美分，为3月以来首次突破90美分，涨幅为2美分或2.3%。