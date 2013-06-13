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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 04:31 BJT

纽约期市：ICE期棉攀升，因合约到期前有回补空头

路透纽约6月13日 - 期棉周四延续涨势，升至逾两个月高位，交易员称，因在美国政府报告显示需求持续强劲及美国棉花供应吃紧后，市场有回补空头且投资人持续买入。

交投最活跃的ICE-12月合约 收升1.08美分，或1.2%，收报每磅89.15美分，此前触及4月初来的最高89.28美分。

交易员说，在近月合约7月9日到期前，回补空头扶助推高价格。

ICE-近月7月合约 收升1.66美分或1.8%，报每磅91.72美分，为3月来最高收位。

成交放量，汤森路透初步数显示，成交大约55,000口，较30日均值约24,000口多逾一倍。

交易员说，市场感觉美国棉花供应正在下降，推动回补空头，加之传闻大量美国棉花买需。

市场认为美国政府周度数据强劲，支持了棉花价格，且令人感觉中国以外的棉花供应不断减少。(完)
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