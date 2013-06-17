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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 07:18 BJT

纽约期市：ICE期棉收低，受获利了结打压

路透纽约6月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收低，投资者在上周大涨后进行获利了结。当时期棉价格升至3月中触及的一年高点。

交投最活跃的ICE-12月合约 收低0.45美分，或0.5%，报每磅88.99美分，为四个交易日内首次收低。

12月合约 上周五触及4月以来最高位89.56美分。

ICE-近月7月合约 跌3.86美分，或4.2%，报每磅87.43美分，上周五盘中高见92.58美分，此为3月中来最高，当时触及大约94美分的一年高位。

交易员称，周一越来越多的对冲交易增加了压力，同时棉厂买盘淡静。

根据最新交易所数据，上周五交易所棉花库存为543,448包，为2010年6月以来最高。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李爽)
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