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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 05:40 BJT

纽约期市：ICE期棉连跌第二日，因多头结清头寸

路透纽约6月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连跌第二日，因在棉花上周大涨后，投资人锁定获利，令棉花价格从近期高位回落。

交投最活跃的ICE-12月合约 收低1.67美分，或1.9%，报每磅87.32美分，连续第二日下跌。

ICE-近月7月合约 跌幅更深，收低2.45美分，或2.8%，报每磅84.98美分，因在该合约7月9日到期前，投资人出脱头寸。

ICE最新数据显示，周一未平仓合约总计178,126口，较上日减少2,431口。

棉价下跌及未平仓持续下降通常被解读为多头结清头寸。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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