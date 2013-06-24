版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 25日 星期二 05:42 BJT

纽约期市：ICE期棉续跌，因担心中国信贷紧缩会影响棉花需求

路透纽约6月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一连续第六个交易日下滑，在上周录得一年最大周度跌幅后续挫，因投资人担心全球最大棉纺市场中国出现信贷紧缩可能放缓对棉花需求。

指标ICE-12月合约 跌1.46美分或1.7%，结算价报83.18美分。

全球股市和商品市场大跌，因担心美联储可能缩减货币刺激措施以及中国央行放贷放缓可能殃及这一全球多种原材料主要消费国的经济成长。

交易商表示，在近期跌势中棉纺厂的买盘清淡。

近月7月合约 结算价跌2.17美分或2.5%，报82.98美分，该合约将在7月9日到期。

ICE最新数据显示，上周五，未平仓合约总计162,076口，较之前一日减少6,951口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐