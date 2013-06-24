纽约期市：ICE期棉续跌，因担心中国信贷紧缩会影响棉花需求

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透纽约6月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一连续第六个交易日下滑，在上周录得一年最大周度跌幅后续挫，因投资人担心全球最大棉纺市场中国出现信贷紧缩可能放缓对棉花需求。
指标ICE-12月合约 跌1.46美分或1.7%，结算价报83.18美分。
全球股市和商品市场大跌，因担心美联储可能缩减货币刺激措施以及中国央行放贷放缓可能殃及这一全球多种原材料主要消费国的经济成长。
交易商表示，在近期跌势中棉纺厂的买盘清淡。
近月7月合约 结算价跌2.17美分或2.5%，报82.98美分，该合约将在7月9日到期。
ICE最新数据显示，上周五，未平仓合约总计162,076口，较之前一日减少6,951口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译