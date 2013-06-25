纽约期市：ICE期棉收高终止跌势，因中国忧虑缓和及股市上涨

路透纽约6月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二收高，终止之前六个交易日的跌势，受助于强劲的美国经济数据，且对中国经济体质的忧虑缓和。

交投最活跃的ICE-12月合约 大涨1.77美分或2.1%，结算价报每磅84.95美分。

全球金融市场上涨，因美国经济数据好于预期，且对中国经济的忧虑缓和，此前中国央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具(SLO)及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

交易员称，棉价今日上涨，也因近期棉价下跌后出现新买盘及有限的空头回补。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 徐文焰)