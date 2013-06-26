纽约期市：ICE期棉重拾跌势，因价格修正和棉纺厂买盘有限

路透纽约6月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三重拾跌势，价格在周二上扬后进行修正，棉纺厂买盘有限使期棉再度承压。

指标ICE-12月期棉合约 收跌1.25美分，或1.5%，报每磅83.70美分。

交易商称，在昨日因空头回补上涨后卖盘重现，新建立的空头头寸以及多头清盘打压期棉价格。

对中国经济体质及其对棉花需求的忧虑重压棉价。有关中国可能出现信贷紧缩的传言加剧了对弱于预期的经济数据的忧虑。

在上周跌穿100日移动均线后，12月期棉合约 仍然面临技术压力。

本周迄今，棉纺厂买盘稀落。交易商称，尽管连跌六日，美国棉花价格仍然高企，使棉纺厂不愿大举买入。

交易商关注周五将公布的美国农业部种植报告，预计将显示，棉花种植面积预估从3月预期的1,000万英亩被上调。

预计有大量7月合约交割，将导致交易所库存骤降，与此同时，由于播种推迟，预计美国棉花收割也将推迟，且结转库存将为三年来最低。