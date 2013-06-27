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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 04:09 BJT

纽约期市：ICE棉花期货因忧虑热浪而小涨，但需求忧虑限制涨幅

路透纽约6月27日 - 棉花期货周四小涨，在近期下跌后盘整，且预期将横扫美国西部的热浪可能降低美国棉花出产，这支撑棉花价格。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收升0.18美分，或0.2%，报每磅83.88美分，为过去九个交易日第二日上涨。

预料炎热天气将横扫美国西部，引发投资人忧虑美国棉花种植状况，且推高棉价，但价格升幅受限，因需求忧虑犹在，特别是中国需求，此前市场传闻中国可能出现信贷紧缩，且中国经济数据弱于预期。

美国周度出口数据显示，截至6月20日一周纺织厂业务放慢，棉花期货下跌逾4%未能刺激整体需求。

美国农业部数据显示，棉花销售较之前一周下跌18%，出口较上周减少31%。

交易员关注周五美国农业部报告，了解最新的作物种植面积预估，此为2013/14年作物规模的最早迹象。(完)
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