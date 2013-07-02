纽约期市：期棉下滑，受纺织厂暂停购买与投资者结清多仓等因素打击

路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二下跌，因价格在前一交易日短暂上扬后纺织厂暂停购买，而投资者结清多仓和美元走强也令棉价承压。
交投最活跃的12月期棉合约 跌0.82美分，或1%，报每磅84.72美分。
缺乏来自全球纺织业者的买盘以及投资者结清多仓，推动棉价今日下跌。昨日棉价上扬1.8%，得益于投资者在季初重返高风险资产。
贸易商仍担心中国买家的需求情况，因为中国有可能出现信贷紧缩。不过根据国际棉花咨询委员会(ICAC)，该国的政策收紧意愿促使纺织厂减少从政府储备中购买而非降低进口。
美元走强加剧了棉价压力，因其令棉花和其他美元计价商品对持有非美元货币的投资者而言更昂贵。
交易员表示，美国金融市场走软也令棉价承压。
12月期棉合约 在攀升并接近100日移动均值85.49美分后回落。
成交清淡，美国金融市场在7月4日将因独立日假期休市。
期棉交易将在周五1200GMT恢复。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张荻)