纽约期市：期棉受基金买盘带动上涨，从昨日跌势中反弹

路透纽约7月3日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三在淡静交投中上涨，从昨日跌势中反弹，因基金买盘重现。

交投最活跃的12月期棉合约 收高1.02美分，或1.2%，报每磅85.74美分。

基金买盘提振期棉价格，汤森路透-Jefferies CRB指数 攀升至约两周最高，因能源和农产品市场上涨。

一美国经纪表示，“在季末下滑后有一些买盘，一些基金回场。”

12月期棉收盘水准略高于100日移动均线切入位85.51美分。

在周四美国独立日假期前交投清淡，周四此间市场将休市一天。

美国政府的周度出口数据将在周五发布。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)