纽约期市：期棉下跌，因美元走强及出口销售数据不佳

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约7月5日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下跌，因美元走强拖累许多商品市场走低，且棉花市场消化显示出口销售持续放缓的数据。
交投最活跃的12月期棉合约 收低0.71美分，或0.82%，报每磅85.03美分。
美元兑日圆升至五周高位，兑欧元创下六周高位，因美国就业数据优于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早至9月就开始缩减购债规模的预期。
美元走强，导致商品市场普遍走软。路透-Jefferies指数 收低0.4%。
交易员还消化周度出口数据。该数据显示，在截至6月27日当周，美国棉花出口下降40%，至34,500包。
为截至6月13日当周总计出口近70,000包的约一半。
分析师表示，棉花价格跌势应该受库存减少所限，因至7月底的当前棉花季接近结束。
交易所棉花库存再次减少，下降15,000包，至597,980包，周三库存在近一个月来首次下降。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。