纽约期市：期棉下跌，因美元走强及出口销售数据不佳

路透纽约7月5日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下跌，因美元走强拖累许多商品市场走低，且棉花市场消化显示出口销售持续放缓的数据。

交投最活跃的12月期棉合约 收低0.71美分，或0.82%，报每磅85.03美分。

美元兑日圆升至五周高位，兑欧元创下六周高位，因美国就业数据优于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早至9月就开始缩减购债规模的预期。

美元走强，导致商品市场普遍走软。路透-Jefferies指数 收低0.4%。

交易员还消化周度出口数据。该数据显示，在截至6月27日当周，美国棉花出口下降40%，至34,500包。

为截至6月13日当周总计出口近70,000包的约一半。

分析师表示，棉花价格跌势应该受库存减少所限，因至7月底的当前棉花季接近结束。

交易所棉花库存再次减少，下降15,000包，至597,980包，周三库存在近一个月来首次下降。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)