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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 04:45 BJT

纽约期市：期棉收盘基本持平，静待美国农业部月度供需报告

路透纽约9月11日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三收盘基本持平，因交易商在美国农业部周四公布月度供需报告前调整头寸。市场预期，农业部将在报告中上调美国棉花产量预期。

交投最活跃的12月合约 回落0.12美分，或0.1%，收报每磅84.35美分，四个交易日以来首日下跌。

近月合约收跌，3月 和5月 合约日内小涨。

市场普遍预期，农业部将在报告中上调8月1日开始的2013/14年美国玉米产量预期。上月，农业部调降玉米产量预估，且调降幅度超过市场预期，引发棉花价格受投机客买盘驱动上涨。

交易商还将关注中国进口需求数据的调整情况，看涨人士预计，农业部将在上月预估的1,100万包的基础上上调中国进口预期。(完)

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