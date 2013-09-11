纽约期市：期棉收盘基本持平，静待美国农业部月度供需报告

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约9月11日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三收盘基本持平，因交易商在美国农业部周四公布月度供需报告前调整头寸。市场预期，农业部将在报告中上调美国棉花产量预期。
交投最活跃的12月合约 回落0.12美分，或0.1%，收报每磅84.35美分，四个交易日以来首日下跌。
近月合约收跌，3月 和5月 合约日内小涨。
市场普遍预期，农业部将在报告中上调8月1日开始的2013/14年美国玉米产量预期。上月，农业部调降玉米产量预估，且调降幅度超过市场预期，引发棉花价格受投机客买盘驱动上涨。
交易商还将关注中国进口需求数据的调整情况，看涨人士预计，农业部将在上月预估的1,100万包的基础上上调中国进口预期。(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。