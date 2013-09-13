纽约期市：期棉走低，但录得四周来首周上扬

路透纽约9月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五走低，受累于商品市场普跌，以及美国零售销售疲弱，不过，期棉本周收涨，为四周来首次，因价格跌至三个月低位后需求重燃。

交投交最活跃的ICE-12月合约 收跌0.29美分，或0.3%，报每磅84.46美分。

美国8月零售销售增幅不及预期，引发市场担忧美国经济动能和对服装等消费品的需求疲弱。

谷物市场带领商品市场走低，汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌。这令期棉承压，因棉花与利润更高的谷物竞争美国的土地种植面积。

本周，次月合约 上涨1.5%，为四周来首周上扬，因棉花期价从三个月低位反弹。

12月期棉合约 在200日移动均线切入位84美分附近寻获支撑。在从上月峰值93.72美分下跌约10%后，棉纺厂的需求重现，在本周的政府出口数据中得以体现。

美国农业部本周公布的供需报告引发对美国棉花需求减少的担忧，因农业部将截至7月31日的本作物年度的棉花出口预估下调了20万包。