纽约期市：期棉走低，但录得四周来首周上扬

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透纽约9月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五走低，受累于商品市场普跌，以及美国零售销售疲弱，不过，期棉本周收涨，为四周来首次，因价格跌至三个月低位后需求重燃。
交投交最活跃的ICE-12月合约 收跌0.29美分，或0.3%，报每磅84.46美分。
美国8月零售销售增幅不及预期，引发市场担忧美国经济动能和对服装等消费品的需求疲弱。
谷物市场带领商品市场走低，汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌。这令期棉承压，因棉花与利润更高的谷物竞争美国的土地种植面积。
本周，次月合约 上涨1.5%，为四周来首周上扬，因棉花期价从三个月低位反弹。
12月期棉合约 在200日移动均线切入位84美分附近寻获支撑。在从上月峰值93.72美分下跌约10%后，棉纺厂的需求重现，在本周的政府出口数据中得以体现。
美国农业部本周公布的供需报告引发对美国棉花需求减少的担忧，因农业部将截至7月31日的本作物年度的棉花出口预估下调了20万包。
农业部的预估巩固了对棉花市场的利空预期。全球棉花市场持续呈现供过于求的情况，预计截至2013/14年棉花库存接近9,500万包，为创纪录水平。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37