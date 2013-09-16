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市场报道 | 2013年 9月 17日 星期二 05:30 BJT

纽约期市：期棉收低，因预报德州降雨缓和美国供应忧虑

路透纽约9月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下滑，因美国最大棉花产区-德州预计将降雨，给棉花市场带来压力。德州的干燥天气令市场担心全球最大棉花出口国的供应问题。

交投交最活跃的ICE-12月合约 收跌0.46美分，或0.5%，报每磅84.00美分，略低于200日移动均线切入位84.04美分。

成交量低于均值，12月合约较上月触及的93.72美分高位回落约10%。

12月合约势将录得连续第二季下滑，尽管价格仍高于去年年底水平。

美国周度政府数据周五显示，非商业交易商已将期棉的净多头仓位降至1月来最低水准。(完)

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