纽约期市：期棉收低，因预报德州降雨缓和美国供应忧虑

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约9月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下滑，因美国最大棉花产区-德州预计将降雨，给棉花市场带来压力。德州的干燥天气令市场担心全球最大棉花出口国的供应问题。
交投交最活跃的ICE-12月合约 收跌0.46美分，或0.5%，报每磅84.00美分，略低于200日移动均线切入位84.04美分。
成交量低于均值，12月合约较上月触及的93.72美分高位回落约10%。
12月合约势将录得连续第二季下滑，尽管价格仍高于去年年底水平。
美国周度政府数据周五显示，非商业交易商已将期棉的净多头仓位降至1月来最低水准。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。