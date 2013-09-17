纽约期市：期棉小涨，因美国棉花生长慢于上年同期

路透纽约9月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，因美国政府数据加剧了对美国棉花生长慢于上年同期以及近月合约供应紧缺的担忧，尽管预计2013/14作物年度全球供应将超过需求。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 小涨0.44美分，或0.5%，报每磅84.44美分。

期棉价格盘中触及85.02美分的高位，受助于美国农业部周一公布的作物生长报告和玉米价格上涨。

期棉价格从日高回落，因缺乏棉纺厂买盘和投资者买兴继续重压价格，12月合约 收在位于10日移动均线切入位83.81美分的支撑位之上。

美国农业部周度报告显示，美国棉花生长进度慢于上年同期，加剧了对美国近期供应吃紧的担忧。