纽约期市：期棉小涨，因美国棉花生长慢于上年同期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透纽约9月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，因美国政府数据加剧了对美国棉花生长慢于上年同期以及近月合约供应紧缺的担忧，尽管预计2013/14作物年度全球供应将超过需求。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 小涨0.44美分，或0.5%，报每磅84.44美分。
期棉价格盘中触及85.02美分的高位，受助于美国农业部周一公布的作物生长报告和玉米价格上涨。
期棉价格从日高回落，因缺乏棉纺厂买盘和投资者买兴继续重压价格，12月合约 收在位于10日移动均线切入位83.81美分的支撑位之上。
美国农业部周度报告显示，美国棉花生长进度慢于上年同期，加剧了对美国近期供应吃紧的担忧。
美国农业部周二公布的种植数据显示，棉花种植面积为1,010万英亩，并未令交易商感到意外，因他们原本已经预期美国棉花产量将为四年来最低，因种植棉花的农户选择改种收益更高的谷物。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。