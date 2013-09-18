纽约期市：期棉跟随商品市场涨势攀升，因美联储保持刺激规模不变

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透纽约9月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三录得一个月来最大单日涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定推迟缩减购债规模，引发商品市场全面买盘。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收涨1.1美分，或1.3%，报每磅85.54美分。
这是该合约自8月中以来的最大单日涨幅，当时该合约触及五个月高位93.72美分。
美联储决定推迟缩减刺激规模并结束“宽松货币”政策时代的时间。决定公布后，期棉涨势加速。
受上述消息推动，组成路透-Jefferies CRB指数 的19种商品中，17种上扬，美国股市飙升。
根据一行业组织透露，中国进行了2013年棉花的首轮标购。
中国开始2013年棉花收储工作的消息支撑期棉市场，不过，首批购买并未引发投资者抢购棉花期货，因在市场的广泛预期之内。
12月期棉合约 攀升至接近100日移动均线切入位85.56美分的日内高位。(完)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。