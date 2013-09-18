纽约期市：期棉跟随商品市场涨势攀升，因美联储保持刺激规模不变

路透纽约9月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三录得一个月来最大单日涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定推迟缩减购债规模，引发商品市场全面买盘。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收涨1.1美分，或1.3%，报每磅85.54美分。

这是该合约自8月中以来的最大单日涨幅，当时该合约触及五个月高位93.72美分。

美联储决定推迟缩减刺激规模并结束“宽松货币”政策时代的时间。决定公布后，期棉涨势加速。

受上述消息推动，组成路透-Jefferies CRB指数 的19种商品中，17种上扬，美国股市飙升。

根据一行业组织透露，中国进行了2013年棉花的首轮标购。

中国开始2013年棉花收储工作的消息支撑期棉市场，不过，首批购买并未引发投资者抢购棉花期货，因在市场的广泛预期之内。