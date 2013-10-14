纽约期市：期棉小涨，受助于美元走软

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小涨，受助于美元走软以及金融市场连续第二日小幅攀升。
交投最活跃的ICE-12月期棉 收盘小涨0.24美分，或0.3%，报每磅83.61美分。
美元走软带动期棉从上周跌势中反弹。
金融市场小幅攀升，因寄望于美国决策者将达成协议，结束政府部分停运。
谷物市场上扬也为期棉提供支撑。
美国政府关门已进入第三周，受此影响，交易商无法获得关键的政府统计数据，且迫使农户在无法得到联邦贷款的情况下，只能寻求商业贷款。
原定周一公布的周度作物生长报告本周再度缺席。
由于缺乏信息，最近几个交易日的交投十分清淡。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。