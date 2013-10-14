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市场报道 | 2013年 10月 15日 星期二 04:51 BJT

纽约期市：期棉小涨，受助于美元走软

路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一小涨，受助于美元走软以及金融市场连续第二日小幅攀升。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收盘小涨0.24美分，或0.3%，报每磅83.61美分。

美元走软带动期棉从上周跌势中反弹。

金融市场小幅攀升，因寄望于美国决策者将达成协议，结束政府部分停运。

谷物市场上扬也为期棉提供支撑。

美国政府关门已进入第三周，受此影响，交易商无法获得关键的政府统计数据，且迫使农户在无法得到联邦贷款的情况下，只能寻求商业贷款。

原定周一公布的周度作物生长报告本周再度缺席。

由于缺乏信息，最近几个交易日的交投十分清淡。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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