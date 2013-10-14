纽约期市：期棉小涨，受助于美元走软

交投最活跃的ICE-12月期棉 收盘小涨0.24美分，或0.3%，报每磅83.61美分。

美国政府关门已进入第三周，受此影响，交易商无法获得关键的政府统计数据，且迫使农户在无法得到联邦贷款的情况下，只能寻求商业贷款。