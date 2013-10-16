纽约期市：期棉价格跌至五周最低，成交疏落

路透纽约10月16日 - 洲际交易所棉花期货周三下跌至逾五周最低，受累于贸易卖盘和美国天气有利收割。
交投最活跃的ICE-12月合约 下跌0.55美分，或0.7%，收报每磅 83.16美分，此前触及9月9日来最低的82.93美分。
在美国时段的交易结束后，美国参议院领袖表示，民主党和共和党达成协议，结束令政府部份关门的政治危机。
成交清淡，因美国政府部份停运持续，美国农业部仍然关门。政府停连使交易商在周度出口销售报告，作物生长报告和交易商持仓报告等关键数据缺席的情况下交投。
一高级官员周三称，美国农业部将在本周结束前决定是否取消其月度美国供需报告，以及和该报告一起发布的全球供需报告的发布。这两份报告原定在10月11日公布，因政府停运而被推后。
尽管美国棉花收割有所滞后，但天气有利收割，且开始给市场带来一些压力，因棉花的分级工作已经开始，交易商开始出脱近期合约多头头寸。
12月棉花合约较3月棉花 贴水走宽至1.12美分，之前为0.98美分，因认证的棉花库存持续增加，以及对美国供应短近紧张的忧虑缓解。
ICE最新数据显示，交易所棉花库存周二上升至38,477包，另有41,529包正等待农业部的检验。
中国棉花协会周三引述海关统计称，中国9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)