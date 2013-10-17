纽约期市：期棉价格从六周低位反弹，录得三周来最大单日升幅

路透纽约10月17日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四录得三周来最大单日升幅，因在棉花价格跌至低于83美分的六周低位后，纺织厂纷纷低吸买入，且投机客匆忙回补空头。

棉花反弹之势迅速，纽约尾盘，仅一个小时内价格上涨1.35美分,或1.6%。

交投最活跃的ICE-12月合约 上涨0.66美分，或0.8%，收报每磅 83.82美分，此前触及82.57美分的日内低位。

ICE最新数据显示，在10月16日，注册库存棉花总计48,819包，另有46,182包正等待美国农业部的检验。

原本在周五公布的交易商持仓报告将延后发布。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)