纽约期市：ICE期棉因收割压力而下跌，本周几无变动

路透纽约10月18日 - 纽约期棉周五跌幅为九日来最大，因收割压力推动投机卖盘。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月棉花合约 收低0.71美分，或0.8%，报每磅83.11美分，日高为84.40美分。

“本周稍早大部份是投机买盘，但这些买盘未能进一步推升价格，所以它们转而卖出期棉，”Price Futures Group分析师Jack Scoville说。

12月棉花合约 上日触及六周低位。

现货市场在本周持续活跃，因价格下跌触发需求，12月棉花合约 本周几无变动。

市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续维持货币刺激计划不变，因为期16日的预算争斗令美元跌至八个半月低位，且美股恢复刷新纪录的升势。

12月棉花合约 较3月合约 贴水走宽至1.21美分，之前为1.13美分，因棉花注册库存增加。

供应突然增加，令美国棉花短期供应紧张的忧虑缓解。

ICE最新数据显示，交易所注册库存棉花周四总计55,946包，另有48,780包正等待检验，库存持续攀升，至8月来最高水平。(完)

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