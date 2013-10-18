纽约期市：ICE期棉因收割压力而下跌，本周几无变动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约10月18日 - 纽约期棉周五跌幅为九日来最大，因收割压力推动投机卖盘。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-12月棉花合约 收低0.71美分，或0.8%，报每磅83.11美分，日高为84.40美分。
“本周稍早大部份是投机买盘，但这些买盘未能进一步推升价格，所以它们转而卖出期棉，”Price Futures Group分析师Jack Scoville说。
12月棉花合约 上日触及六周低位。
现货市场在本周持续活跃，因价格下跌触发需求，12月棉花合约 本周几无变动。
市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续维持货币刺激计划不变，因为期16日的预算争斗令美元跌至八个半月低位，且美股恢复刷新纪录的升势。
12月棉花合约 较3月合约 贴水走宽至1.21美分，之前为1.13美分，因棉花注册库存增加。
供应突然增加，令美国棉花短期供应紧张的忧虑缓解。
ICE最新数据显示，交易所注册库存棉花周四总计55,946包，另有48,780包正等待检验，库存持续攀升，至8月来最高水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。