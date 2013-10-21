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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:38 BJT

纽约期市：棉花期货连跌第二日，市场人士静待本周将公布的出口数据

路透纽约10月21日 - 洲际交易所(ICE)美国棉花期货周一收跌，跟随商品市场普跌之势，交易商称，投资者静待本周将公布的出口数据。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收跌0.5美分，或0.6%，报每磅83.11美分，日高为83.40美分。

期棉连跌第二个交易日，因突然流入的供应缓解了对美国近期供应紧缺的担忧。 美国是全球最大的棉花出口国。

交易商称，预计未来数周交易所棉花库存将增至多达20万包。

美国棉花收割正在进行也加重了价格压力。

交易商静待周四公布的周度棉花出口销售数据，以更好地了解供需状况。

汤森路透/CoreCommodity CRB指数 周一下跌0.6%，因美元走强打压以美元计价的商品价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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