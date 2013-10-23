纽约期市：期棉下跌近2%，受累于技术性卖盘和库存增加

路透纽约10月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三收跌近2%，逼近80美分的心理关口，受累于技术性卖盘，库存增加和买盘稀缺。

期棉为汤森路透/CoreCommodity CRB指数中 表现第二差的商品，跌幅仅次于取暖油，因2012/13年旧作供应继续增加。

周二，又有8,163包棉花运抵交易所仓库，使总库存增至94,501包，为7月底以来最高。另外还有4万包棉花等待检验。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌1.76美分，或2%，报每磅80.69美分，连跌第四日。日低为80.52美分，为2月4日以来最低。

美元指数 小涨，股市走低，因在业绩期期间，市场担忧企业营收增长和财测。

美国原油 跌至7月以来最低，之前公布的政府数据显示，上周原油库存增加。

市场静待美国商品监管机构本周五重新开始公布周度交易商持仓报告。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)