纽约期市：期棉下挫至10个月低位，因基金卖出及供应忧虑

路透纽约10月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第五日下跌，挫至10个月低位，因基金和投机性投资人卖出其多头押注，此前疲弱的美国出口销售数据加剧了对供应和需求的担忧。

棉花的卖盘持续，使棉花成为汤森路透/CoreCommodity CRB指数 追踪的19种商品中表现最差的商品，且抹去今年迄今累计的大部份涨幅。

“主要是基金卖出，”MCM Inc棉花经纪Jobe Moss说，“当跌穿81.72美分后，燃点了全面结清部位模式。”

交投最活跃的ICE-12月期棉 大跌1.48美分，或1.8%，收报每磅79.21美分，此前下挫至1月28日来最低的78.76美分。这使市场可能录得8月中来表现最差的一周。

基金卖出将使贸易商和棉花种植者忧虑，投机性资金撤出将使市场失去一个关键支撑因素，在全球棉花市场供应过剩创纪录的情况下，投机性买盘今年仍提振期棉价格。

交易商对周度出口销售数据感到失望。该数据显示，全球最大棉花出口国美国在截止10月3日当周仅出口销售44,000包2013/14年棉花。因美国政府关门，这是三周以来政府公布的首份出口数据。

该出口销售数据为8月中以来最低，其中包括运往土耳其的约25,300包棉花订单被取消，且只有16,900包棉花出口到中国。

销售疲弱令对供应过剩的担忧加重。美国农业部周一公布作物生长报告显示，棉花优良率接近50%，高于去年同期的42%。

尽管如此，12月棉花合约在技术超卖区域，相对强弱指标为25，令价格容易因回补空头而反弹。

周四市场鲜见买盘踪影，即使棉花价格跌穿80美分关口，这水平通常会吸引一些纺织厂的买兴。(完)

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