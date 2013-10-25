更正-纽约期市：期棉下挫至九个月低位，因基金卖出及供应忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段应为“九个月低位”，而非“10个月低位”)
路透纽约10月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第五日下跌，挫至九个月低位，因基金和投机性投资人卖出其多头押注，此前疲弱的美国出口销售数据加剧了对供应和需求的担忧。
棉花的卖盘持续，使棉花成为汤森路透/CoreCommodity CRB指数 追踪的19种商品中表现最差的商品，且抹去今年迄今累计的大部份涨幅。
“主要是基金卖出，”MCM Inc棉花经纪Jobe Moss说，“当跌穿81.72美分后，燃点了全面结清部位模式。”
交投最活跃的ICE-12月期棉 大跌1.48美分，或1.8%，收报每磅79.21美分，此前下挫至1月28日来最低的78.76美分。这使市场可能录得8月中来表现最差的一周。
基金卖出将使贸易商和棉花种植者忧虑，投机性资金撤出将使市场失去一个关键支撑因素，在全球棉花市场供应过剩创纪录的情况下，投机性买盘今年仍提振期棉价格。
交易商对周度出口销售数据感到失望。该数据显示，全球最大棉花出口国美国在截止10月3日当周仅出口销售44,000包2013/14年棉花。因美国政府关门，这是三周以来政府公布的首份出口数据。
该出口销售数据为8月中以来最低，其中包括运往土耳其的约25,300包棉花订单被取消，且只有16,900包棉花出口到中国。
销售疲弱令对供应过剩的担忧加重。美国农业部周一公布作物生长报告显示，棉花优良率接近50%，高于去年同期的42%。
尽管如此，12月棉花合约在技术超卖区域，相对强弱指标为25，令价格容易因回补空头而反弹。
周四市场鲜见买盘踪影，即使棉花价格跌穿80美分关口，这水平通常会吸引一些纺织厂的买兴。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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