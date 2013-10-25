纽约期市：期棉录得两个月来最大单周跌幅，因供应压力及需求忧虑

路透纽约10月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，且录得两个月来最大单周跌幅，因北半球棉花收割提速及美国政府补发的数据巩固对需求不断下降及供应过多的担忧。

交投最活跃的ICE-12月期棉 下跌0.13美分，或0.2%，收报每磅79.08美分，扭转周五稍早的涨势。

棉花合约周四触及九个月低位，且本周录得8月底来最大单周跌幅，因美国政府补发的数据巩固对供应过剩的担忧。

技术性压力令跌势加剧。棉花价格在本周稍早跌穿81.70美分附近的一关键趋势线，引发了一波卖盘。

美国农业部周四公布政府在本月稍早关门以来的首份周度出口销售报告。

尽管数据反映的是几周之前的出口状况，但它显示在截止10月3日当周，总销售下降，且巩固了对棉花价格高企导致需求减弱，特别是中国需求减弱的担忧。

政府恢复运作后公布的首份交易商持仓报告显示，在棉花价格触及六周高位的同一周，投资者增加棉花期货和期权的多头头寸，因热带风暴Karen来临前，天气风险溢价上升。

还有两份被推迟发布的交易商持仓报告将会出炉，分别在10月28日当周和11月4日当周公布。从11月8日开始，报告的发布时间将恢复正常。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)