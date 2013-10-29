纽约期市：期棉连跌第八日，受累于收割压力

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透纽约10月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连跌第八个交易日，触及九个月低位，录得5月来最长跌势，因收割压力重压期棉价格，引发进一步抛售。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.31美分，或近0.4%，收报每磅78.34美分。
盘中价格触及现货合约 自1月以来最低78.29美分。该合约本月可能下跌9%，录得2012年9月以来最大单月跌幅。
交易商认为，78美分水平是下一波技术性抛售的触发位，可能使12月合约 跌至去年11月以来最低75.5美分。
收割压力继续增加。周一公布的一份美国政府周度作物生长报告显示，美国棉花收割在初期延迟后开始加速。
数据还显示，美国棉花优良率为44%。
因政府停运而推迟公布的一份交易商持仓报告显示，10月8日当周投机客削减棉花净多头头寸，因价格从六周高位回落。
交易商还在静待本周稍后公布的10月11日当周交易商持仓报告。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。