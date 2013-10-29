纽约期市：期棉连跌第八日，受累于收割压力

路透纽约10月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连跌第八个交易日，触及九个月低位，录得5月来最长跌势，因收割压力重压期棉价格，引发进一步抛售。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 小跌0.31美分，或近0.4%，收报每磅78.34美分。

盘中价格触及现货合约 自1月以来最低78.29美分。该合约本月可能下跌9%，录得2012年9月以来最大单月跌幅。

交易商认为，78美分水平是下一波技术性抛售的触发位，可能使12月合约 跌至去年11月以来最低75.5美分。

收割压力继续增加。周一公布的一份美国政府周度作物生长报告显示，美国棉花收割在初期延迟后开始加速。

数据还显示，美国棉花优良率为44%。

因政府停运而推迟公布的一份交易商持仓报告显示，10月8日当周投机客削减棉花净多头头寸，因价格从六周高位回落。

交易商还在静待本周稍后公布的10月11日当周交易商持仓报告。(完)

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