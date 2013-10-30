纽约期市：期棉连跌第九日，因收割压力和投资人卖出

路透纽约10月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连续第九日收低，录得5月来最长跌势，因投资人结清头寸及指数基金展期。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 下跌0.5美分，或0.6%，收报每磅77.84美分，此前下跌至77.68美分的九个月低位。

MCM Inc.经纪Jobe Moss表示，棉花继续下滑，因面临收割压力及合约展期。

交易商表示，棉花收在关键水平78美分下方被视为技术利空迹象，目前关注位于75.50美分的下一道支撑位。

近期数据重燃对棉花需求不断下降及棉花又一年供应过剩的忧虑。

美国农业部周四将公布截止10月10日，17日和24日的周度出口数据。

被推迟公布的美国政府数据周三显示，截止10月15日当周，投机者连续第二周降低棉花期货和期权多头押注。

棉花本月可能下跌约9.6%，将为近月棉花合约逾一年来最大月度跌幅。(完)

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