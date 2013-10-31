纽约期市：期棉连跌第10日，本月大跌11.5%

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透纽约10月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，连跌第10日，令10月录得11.5%的月度跌幅，因收割压力及投资人结清头寸。
交投最活跃的ICE-12月期棉合约 下跌0.66美分，或0.8%，收报每磅77.18美分，稍早触及九个月低位77.11美分。
近月棉花合约在10月下跌，录得2012年5月来最大月度跌幅。棉花周四回吐稍早美国政府公布优于预期的出口报告后录得的所有涨幅。
对供应过剩的忧虑升温，因关键的棉花种植区收割提速及交易所棉花库存攀升。
对供应过剩的忧虑盖过美国政府出口数据的影响。政府数据显示，在截止10月24日的三周，出口销售逾61.2万包棉花，优于预期。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。