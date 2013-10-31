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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 05:18 BJT

纽约期市：期棉连跌第10日，本月大跌11.5%

路透纽约10月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，连跌第10日，令10月录得11.5%的月度跌幅，因收割压力及投资人结清头寸。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 下跌0.66美分，或0.8%，收报每磅77.18美分，稍早触及九个月低位77.11美分。

近月棉花合约在10月下跌，录得2012年5月来最大月度跌幅。棉花周四回吐稍早美国政府公布优于预期的出口报告后录得的所有涨幅。

对供应过剩的忧虑升温，因关键的棉花种植区收割提速及交易所棉花库存攀升。

对供应过剩的忧虑盖过美国政府出口数据的影响。政府数据显示，在截止10月24日的三周，出口销售逾61.2万包棉花，优于预期。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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