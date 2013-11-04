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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 05:57 BJT

纽约期市：期棉小幅下跌，连续第12日下滑

路透纽约11月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一连跌第12日下滑，受累于投资人卖盘压力，供应过剩预期，以及担忧全球最大棉花消费国中国需求不断下降。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 下跌0.63美分，或0.8%，收报每磅75.95美分，盘中高位75.85美分低位，此为1月来最低。

交易员说，期权相关交易和指数基金展期使12月棉花合约 的卖压加重，12月棉花期权将在周五到期。

近月合约14日相对强弱指标(RSI)在21以下，此为近月合约自2012年5月来最严重的技术超卖水平。

美国农业部周五将公布其月度供需报告，上月美国农业部没有发布供需报告，因美国政府部份停运和拨款问题。

对美国农业部可能再次上调印度和美国棉花产量预估的预期升温。印度是全球第二大棉花生产国。美国是全球最大棉花出口国。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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