纽约期市：期棉连跌第13日，因担忧中国出售国储棉或导致供应过剩

路透纽约11月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅走低，连跌第13日，因有关中国政府可能很快开始出售国储棉花，从而减少对海外棉花需求的臆测不断升温。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收跌0.01美分，或0.01%，报每磅75.94美分。

现货价格 日内下跌至75.27美分，为1月以来最低。

市场传言，中国可能很快开始出售国储棉花，且可能正在酝酿其他方面的政策调整，这将导致全球棉花供应过剩。

中国政府2011年推出的一项收储计划引发对海外棉花的强劲需求，为全球棉花价格提供底部支撑，同时也使中国对全球棉花库存的影响力日益加大。

交易商称，在周五12月棉花期权到期前，市场出现一波期权相关交易，导致12月期棉 走低。但之后该合约收复日内录得的大量跌幅。

北半球棉花收割加速，也使纽约期棉价格承压。

交易员称，预计美国农业部可能在周五公布的月度供需报告中上调对美国和印度的棉花产量预估。

交易商预计周五成交放量，走势震荡，因届时农业部将公布供需报告，12月棉花期权将到期以及指数基金正在进行展期。(完)

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