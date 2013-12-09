纽约期市：期棉收盘变动不大，在美国农业部报告前交投淡静

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透纽约12月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一微幅收低，在前一交易日上扬后盘整，因在美国农业部周二发布月度供需报告前交易商轧平仓位。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收低0.05美分，或0.06%，报每磅80.36美分。
该合约一度高见80.75美分，为10月来最强，盘中在近79.50-80美分的支撑位和81-82美分的阻力位间窄幅波动。
成交较上周五水准减少，当时在美国公布经济数据后市场交投和价格齐升。
美国农业部周二将发布月度作物报告，市场普遍预计其将预计全球最大产棉国-中国的产量减少。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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