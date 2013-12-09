纽约期市：期棉收盘变动不大，在美国农业部报告前交投淡静

路透纽约12月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一微幅收低，在前一交易日上扬后盘整，因在美国农业部周二发布月度供需报告前交易商轧平仓位。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收低0.05美分，或0.06%，报每磅80.36美分。

该合约一度高见80.75美分，为10月来最强，盘中在近79.50-80美分的支撑位和81-82美分的阻力位间窄幅波动。

成交较上周五水准减少，当时在美国公布经济数据后市场交投和价格齐升。

美国农业部周二将发布月度作物报告，市场普遍预计其将预计全球最大产棉国-中国的产量减少。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)