纽约期市：期棉小涨，美国农业部再度确认美国供应紧张的预期

路透纽约12月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二上涨，因美国政府再度确认全球最大棉花出口国-美国供应紧张的预期。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收高0.33美分，或0.4%，报每磅80.69美分。

市场活动和成交迟滞，价格在近79.50-80美分的支撑位和近81美分的阻力位间窄幅波动。

KCG Futures棉花专家Sharon Johnson称，美国农业部月度预估对市场大致是“中性至利空的”，但期棉守住了稍早的升幅。

美国农业部称，预计截止7月底的2013/14市场年度全球库存将攀升至9,640万出口包，因全球产量继续超过需求。(完)

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