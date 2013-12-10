纽约期市：期棉小涨，美国农业部再度确认美国供应紧张的预期

投行观点：Teladoc目标价从26美元上调至32--Piper Jaffray
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路透纽约12月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二上涨，因美国政府再度确认全球最大棉花出口国-美国供应紧张的预期。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收高0.33美分，或0.4%，报每磅80.69美分。
市场活动和成交迟滞，价格在近79.50-80美分的支撑位和近81美分的阻力位间窄幅波动。
KCG Futures棉花专家Sharon Johnson称，美国农业部月度预估对市场大致是“中性至利空的”，但期棉守住了稍早的升幅。
美国农业部称，预计截止7月底的2013/14市场年度全球库存将攀升至9,640万出口包，因全球产量继续超过需求。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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