纽约期市：期棉小幅收高，此前美联储宣布将缩减购债规模

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透纽约12月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三小幅收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将缩减购债规模，暗示其对经济有信心且提振了关于零售需求改善的希望。
交投最活跃的ICE-3月合约 结算价报每磅83.0美分，当日上涨0.05美分，或0.1%，日内窄幅波动。
成交量偏低，3月合约成交量仅为6,004口。
美联储宣布将缩减购债后，期棉守住盘初涨幅。
对美国经济的信心增强将提高关于服装需求增加的预期。
即便如此，美联储缩减购债对新兴市场货币带来的压力可能“改变巴基斯坦进口和印度出口的态势，”INTL FCStone的分析师说。
交易商称，上述情况可能令美国棉花的出口竞争力减弱。
交易商还关注(美国农业部)周四公布的一周出口销售报告。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张荻)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当