纽约期市：期棉小幅收高，此前美联储宣布将缩减购债规模

路透纽约12月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三小幅收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将缩减购债规模，暗示其对经济有信心且提振了关于零售需求改善的希望。

交投最活跃的ICE-3月合约 结算价报每磅83.0美分，当日上涨0.05美分，或0.1%，日内窄幅波动。

成交量偏低，3月合约成交量仅为6,004口。

美联储宣布将缩减购债后，期棉守住盘初涨幅。

对美国经济的信心增强将提高关于服装需求增加的预期。

即便如此，美联储缩减购债对新兴市场货币带来的压力可能“改变巴基斯坦进口和印度出口的态势，”INTL FCStone的分析师说。

交易商称，上述情况可能令美国棉花的出口竞争力减弱。

交易商还关注(美国农业部)周四公布的一周出口销售报告。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张荻)