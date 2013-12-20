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市场报道 | 2013年 12月 21日 星期六 05:55 BJT

纽约期市：期棉走低，价格触及两个月高位后投资者锁定获利

路透纽约12月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五走低，盘中升至两个月高位后，交易商锁定获利，另外，生产商和贸易商在本周清淡交投中抛售。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 盘中升至83.85美分的新高，后回落，收盘上扬0.2%，或0.18美分，报每磅83.15美分。

美国政府周五公布的数据显示，投机客在最近一周增加期棉看涨头寸，将价格推升至10月以来最高。

ICE二号棉花合约的交易将在下周二提前结束，周三因圣诞节休市，周四推迟至1300 GMT开盘。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)

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