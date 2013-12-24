版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 04:18 BJT

纽约期市：期棉在清淡交投中攀升，受美国经济数据支撑

路透纽约12月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在清淡交投中上涨，从昨日跌势中反弹，稍早受到美国强劲的制造业数据支撑，尾盘又出现了空头回补买盘。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收盘上扬1.1%，或0.94美分，报每磅83.18美分，收盘前涌入一波买盘提振价格一度大涨1.4%。

成交清淡，今日在圣诞节前提前收盘，将在周四1300GMT恢复交易。

3月期棉突破100日移动均线切入位82.71美分，并收在该水准之上，收复昨日全部失地。

美国农业部将在周五发布周度出口数据，因圣诞节假期推迟一日。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐