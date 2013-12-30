纽约期市：期棉上扬，受助于技术信号和美国供应吃紧

路透纽约12月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，因投机客根据技术信号买入，以及预期对全球最大棉花出口国美国棉花的需求将保持强劲，使该国供应仍然吃紧。

指标ICE-3月期棉 收涨0.54美分，或0.6%，报每磅84.66美分。

3月合约连续第二日收在关键的200日移动均线切入位83.88美分之上。

逼近超买区间使整日买盘受限。3月合约的14日相对强弱指标连升第二日，至69附近水平。

现货月期棉价格 上周五触及10月高位85.20美分，试将结束两年连跌，今年收涨13%。

ICE软商品期货和期权市场周三将因新年假期休市，棉花市场周四8 a.m. EST恢复交易。

尽管期棉价格从上月低位76.65美分反弹了逾10%，但美国棉花每周的出口步伐一直十分强劲。

尽管生产商预计将在1月恢复销售，但预计美国棉花供应仍然紧蹙，因美国农户的棉花种植面积为四年来最少。(完)

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