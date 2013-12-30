纽约期市：期棉上扬，受助于技术信号和美国供应吃紧

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约12月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，因投机客根据技术信号买入，以及预期对全球最大棉花出口国美国棉花的需求将保持强劲，使该国供应仍然吃紧。
指标ICE-3月期棉 收涨0.54美分，或0.6%，报每磅84.66美分。
3月合约连续第二日收在关键的200日移动均线切入位83.88美分之上。
逼近超买区间使整日买盘受限。3月合约的14日相对强弱指标连升第二日，至69附近水平。
现货月期棉价格 上周五触及10月高位85.20美分，试将结束两年连跌，今年收涨13%。
ICE软商品期货和期权市场周三将因新年假期休市，棉花市场周四8 a.m. EST恢复交易。
尽管期棉价格从上月低位76.65美分反弹了逾10%，但美国棉花每周的出口步伐一直十分强劲。
尽管生产商预计将在1月恢复销售，但预计美国棉花供应仍然紧蹙，因美国农户的棉花种植面积为四年来最少。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。