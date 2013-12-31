纽约期市：ICE期棉在2013年收高13%，终止此前两年跌势

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约12月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二创下2010年来首次年度攀升，今年上涨13%，因投资者对投资棉花的兴致重燃，且押注全球最大棉花消费国中国的强劲需求将超过全球供应过剩。
指标ICE-3月期棉 较上日下跌0.02美分，收报每磅84.64美分，今年录得三年来首次年度升幅。
棉花在2013年涨势和较广泛的商品市场遭遇抛售形成对照，因投资人纷纷投资在金融市场，且指标汤森路透/核心商品CRB指数 录得连续第三年年度下跌。
但投机者认为，棉花价格在之前两年下跌后并不昂贵，且他们在2013年建立棉花多头头寸，至五年高位。
中国第三年实行备受争议的收储计划，令中国大量买入较低价格的外国棉花，且令全球棉花价格保持在高位。
尽管全球棉花库存膨胀至纪录高位，但棉花供应已收紧。
全球最大棉花出口国美国的棉花供应减少，因美国农夫种植的棉花规模为四年来最小，因棉价从2011年创下每磅2美元以上历史高位下滑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。