纽约期市：ICE期棉在2013年收高13%，终止此前两年跌势

路透纽约12月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二创下2010年来首次年度攀升，今年上涨13%，因投资者对投资棉花的兴致重燃，且押注全球最大棉花消费国中国的强劲需求将超过全球供应过剩。

指标ICE-3月期棉 较上日下跌0.02美分，收报每磅84.64美分，今年录得三年来首次年度升幅。

棉花在2013年涨势和较广泛的商品市场遭遇抛售形成对照，因投资人纷纷投资在金融市场，且指标汤森路透/核心商品CRB指数 录得连续第三年年度下跌。

但投机者认为，棉花价格在之前两年下跌后并不昂贵，且他们在2013年建立棉花多头头寸，至五年高位。

中国第三年实行备受争议的收储计划，令中国大量买入较低价格的外国棉花，且令全球棉花价格保持在高位。

尽管全球棉花库存膨胀至纪录高位，但棉花供应已收紧。

全球最大棉花出口国美国的棉花供应减少，因美国农夫种植的棉花规模为四年来最小，因棉价从2011年创下每磅2美元以上历史高位下滑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)