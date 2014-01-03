纽约期市：期棉下跌，因技术性卖出和出口数据疲弱

路透纽约1月3日 - 美国期棉周五连跌第三日，因技术性卖出和出口数据疲弱，期棉在本周稍早出现超买。

交投最活跃的ICE-3月合约 收跌1.1美分，或1.3%，报每磅82.94美分。上日该合约下跌0.6%。

在周二，2013年最后一个交易日，市场触及10月初来最高位的每磅85.29美分，尾盘小幅下跌。此轮涨势使市场在周四新年假期后重开时出现技术性卖盘。

交易商说，技术性卖压在周五没有减退，在出口数据显示截至12月26日该周，净美国陆地棉销售较之前一周骤降61%后，市场人气进一步受挫。(完）

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)