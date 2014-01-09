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市场报道 | 2014年 1月 10日 星期五 06:53 BJT

纽约期市：期棉下跌，因纺织厂买盘骤减和基金调整权重

路透纽约1月9日 - 美国期棉周四下跌，因价格高企损及需求令美国出口销售数据疲弱，以及备受关注的商品指数调整棉花权重。

洲际交易所(ICE)指标3月期棉合约 跌0.33美分或0.4%，结算价报每磅82.81美分，周三下跌约2%，因忧虑市场出现技术性超买。

全球商品市场指标--汤森路透/核心商品CRB指数 下跌至2012年6月来最低，因其追踪的19种商品大部份下跌。

美国周度棉花出口销售在截止1月2日当周为6.81万包，较之前一周骤降21%，显示该周因价格攀升至10月来最高，打击纺织厂需求。

棉花合约受压，也因为继棉价在2013年攀升13%后，指数基金降低对棉花的配置。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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