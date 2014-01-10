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市场报道 | 2014年 1月 11日 星期六 06:34 BJT

纽约期市：期棉下跌，此前USDA上调全球棉花供应预估

路透纽约1月10日 - 美国期棉周五下跌，本周收低，从稍早涨势中回落，此前美国农业部(USDA)在月度报告中将全球棉花供应预估上调至纪录高位。

洲际交易所(ICE)指标3月期棉合约 跌0.22美分或0.3%，结算价报每磅82.59美分，此前上涨至84.08美分。

美国农业部预期全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)，这为农业部自5月发出首份2013/14年棉花预估以来的第五次上调。

这次上调是因为美国农业部意外调高对中国和美国棉花产量预估。

这报告巩固对供应过多的忧虑。

ICE-3月棉花合约 在周五大部份时间处于200日移动均线切入位83.75美分之下，连续第三日收在该水平之下。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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