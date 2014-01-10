纽约期市：期棉下跌，此前USDA上调全球棉花供应预估

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透纽约1月10日 - 美国期棉周五下跌，本周收低，从稍早涨势中回落，此前美国农业部(USDA)在月度报告中将全球棉花供应预估上调至纪录高位。
洲际交易所(ICE)指标3月期棉合约 跌0.22美分或0.3%，结算价报每磅82.59美分，此前上涨至84.08美分。
美国农业部预期全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)，这为农业部自5月发出首份2013/14年棉花预估以来的第五次上调。
这次上调是因为美国农业部意外调高对中国和美国棉花产量预估。
这报告巩固对供应过多的忧虑。
ICE-3月棉花合约 在周五大部份时间处于200日移动均线切入位83.75美分之下，连续第三日收在该水平之下。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)