纽约期市：期棉升至一周高位，在出口数据公布前有基金买盘

路透纽约1月15日 - 纽约期棉周三在周度出口数据公布前连升第三日，交易商称因基金押注棉花库存没有美国政府预估的那么高。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月期棉 升1.3%，或1.06美分，结算价报84.79美分，盘中触及一周高位84.89美分。

在过去三日，3月期棉大涨2.7%，上周五在美国农业部发布月度棉花市场展望后期棉跌至两周低点。

市场关注的下一数据将是周四公布的周度美国棉花出口数据。

美国农业部上周五报告称，全球棉花库存在7月底前将达到纪录高位9,760万包(每包480磅)。(完)

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